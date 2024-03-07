Повреждены лечебные и учебное заведения. Известны последствия удара по Сумам

Как пишет ОВА, в результате удара были повреждены помещения:

школы;

центральной городской больницы;

областного центра экстренной медицинской помощи;

водоканала.

Также известно об одном пострадавшем.

Фото: ОВА показала последствия удара по Сумам (t.me/Sumy_news_ODA)

"На месте прилета работают все необходимые службы. К ликвидации последствий и оказанию помощи присоединилась гуманитарная миссия "Пролиска", - добавляет ОВА.

Взрыв в Сумах

Сегодня, 7 марта, во время воздушной тревоги в Сумах раздался взрыв. В тот момент Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией врага.

Позже Сумская ОВА заявила о том, что враг запустил ракеты по городу, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.