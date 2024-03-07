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Повреждены лечебные и учебное заведения. Известны последствия удара по Сумам

Фото: известные последствия удара по Сумам (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате российского ракетного удара по Сумах в городе повреждения получили лечебные и учебное заведения. Также есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Как пишет ОВА, в результате удара были повреждены помещения:

  • школы;
  • центральной городской больницы;
  • областного центра экстренной медицинской помощи;
  • водоканала.

Также известно об одном пострадавшем.

 

Фото: ОВА показала последствия удара по Сумам (t.me/Sumy_news_ODA)

"На месте прилета работают все необходимые службы. К ликвидации последствий и оказанию помощи присоединилась гуманитарная миссия "Пролиска", - добавляет ОВА.

Взрыв в Сумах

Сегодня, 7 марта, во время воздушной тревоги в Сумах раздался взрыв. В тот момент Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией врага.

Позже Сумская ОВА заявила о том, что враг запустил ракеты по городу, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.

 

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