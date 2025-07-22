Поврежденные дома, торговый центр и более десятка авто: последствия обстрела Сум

В частности, из-за удара РФ по жилому району города повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

"В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из наиболее поврежденных домов. 60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Григоров добавил, что после удара РФ многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно, за помощью медиков обратились 12 человек.

"На месте попадания работают медики, психологи, экстренные службы - пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - резюмировал он.

Также стоит отметить, что это сообщение было ответом на его предыдущий пост, где он писал, что в 22:30 россияне нанесли удар по территории Ковпаковского района Сумской громады.