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Повреждены дома и магазин. Стали известны последствия атаки "Шахедов" на Черкасскую область

Четверг 09 января 2025 09:40
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Повреждены дома и магазин. Стали известны последствия атаки "Шахедов" на Черкасскую область Фото: последствия атаки дронов на Черкасскую область (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на четверг, 9 января, атаковала территорию Украины "Шахедами". В Черкасской области зафиксированы разрушения от падения обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram.

По его данным, в небе над Черкасской областью было уничтожено 5 российских беспилотников.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в Черкасском районе обломками повреждены окна десятка жилых домов, магазина, а также автомобиль. Обследование территории продолжается.

Фото: последствия атаки дронов на Черкасскую область (t.me/cherkaskaODA)

Напомним, российские захватчики во время очередной воздушной атаки вечером 8 января запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" тревога была объявлена в ряде областей.

По данным Воздушных сил, россияне запустили против Украины 70 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы. К отражению воздушной атаки привлекалась авиация.

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Атака дронов Война в Украине Черкасская область
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