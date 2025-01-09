Повреждены дома и магазин. Стали известны последствия атаки "Шахедов" на Черкасскую область
Российская армия в ночь на четверг, 9 января, атаковала территорию Украины "Шахедами". В Черкасской области зафиксированы разрушения от падения обломков.
Об этом сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram.
По его данным, в небе над Черкасской областью было уничтожено 5 российских беспилотников.
К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в Черкасском районе обломками повреждены окна десятка жилых домов, магазина, а также автомобиль. Обследование территории продолжается.
Напомним, российские захватчики во время очередной воздушной атаки вечером 8 января запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за угрозы "Шахедов" тревога была объявлена в ряде областей.
По данным Воздушных сил, россияне запустили против Украины 70 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы. К отражению воздушной атаки привлекалась авиация.
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