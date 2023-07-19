Одесский порт снова под ударом. В результате атаки на юг много раненых: все детали

Россияне привлекли один из надводных ракетоносителей к атаке "Калибрамы" по Украине, не выводя его из бухты. Но наши силы ПВО уничтожили 12 из 12 целей.

В течение ночи враг также применил береговой ракетный комплекс из Крыма и ударил по Одесской области крылатыми ракетами "Оникс", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой враг запустил по югу "Шахеды".

Одну ракету Х-59 сбили на подлете к берегу, обломки упали в одном из кварталов Одессы и образовали большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько построек вокруг. Три гражданских лица получили травмы.

Россияне также направили "Ониксы" и Х-22 на портовую и критическую инфраструктуру. Они попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки. Там начался пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших нет.

Кроме того, в Одесском районе зафиксировали попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях - с табаком и фейерверками.

"Рашистов явно тянет курить в неустановленных местах. А их желание фейерверков удовлетворено с доставкой в Севастополь. В Одесской области же огнеборцы ликвидируют пожар площадью более 3000 кв.м", - отметил Назаров.

К тому же, в небе над Одесской областью сбили восемь дронов типа Shahed-136, еще две - над Николаевской. В результате воздушных боев и падения обломков занялись и повреждены объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской общины, пострадали двое гражданских.

Также из-за боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере, шесть одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью, из-за получения ранений обломками стекла и других предметов.

В то же время в Херсоне россияне попали "Шахедами" во дворец культуры и повредили общежитие. Одно гражданское лицо травмировано.

Ночная атака РФ

Во время атаки российских военных ночью взрывы прогремели в ряде городов, в частности, Одессе, Киеве, Запорожье и Кропивницком. Украинские военные смогли уничтожить 24 дрона и 14 ракет во время обстрела.

Больше о последствиях воздушной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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