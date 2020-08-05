Без відвідування батьків: як працюватимуть дитячі табори під час карантину

Фото: дитячий табір (freepik.com)

Приймати дозволяється лише дітей з медичною довідкою

В Україні з 1 серпня дозволили роботу дитячих оздоровчих таборів, але лише на територіях зеленої та жовтої зон карантину. При цьому дитячі табори працюватимуть за певними правилами та з обмеженнями.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Прийом та перебування дітей у закладі

Так, приймати до табору рекомендують дітей, які проживають в межах регіону, де знаходиться заклад. Діти обов'язково повинні мати медичну довідку форми 079. Батьки на територію табору не допускаються.

Перед прийомом дітей до закладу, а також тричі на день під час перебування дітям необхідно проводити перевірку температури тіла. До закладу діти з підвищеною температурою не допускаються.

При підвищенні температури дитину потрібно негайно ізолювати або госпіталізувати. Транспортування дитини до місця ізоляції відбувається коштом власника закладу.

Рекомендується обмежити кількість дітей в загонах до 15, а розміщення у кімнатах має відбуватися з розрахунку 1 дитина на 5 квадратних метрів з забезпеченням дистанції у півтора метра

На території табору забороняється використання тканинних рушників та м'яких іграшок. Також заборонено проводити масові заходи в приміщенні та за участю запрошених осіб. Необхідно обмежити заняття та ігри з додатковим інвентарем та тих, які передбачають фізичний контакт між дітьми.

Крім того, МОЗ рекомендує створити адаптивний графік харчування дітей у закладі.

Робота працівників закладу організовується вахтовим методом в межах однієї зміни, а на територію дозволяється вхід лише у масках.

Перевезення дітей до закладу

Перевозити дітей до табору дозволяється або на власному транспорті, або організованими групами. Обов'язково необхідно перевіряти температуру працівників, дітей та супроводжуючих. Водій та супроводжуючі повинні бути в масках.

При перевезенні дітей до закладу залізничним транспортом забороняється наявність у вагоні сторонніх осіб.

Нагадаємо, сьогодні в Україні встановили новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу; за добу в країні виявили майже 1300 нових хворих.