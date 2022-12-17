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За "должность" кормил оккупантов. В Николаевской области задержали еще одного коллаборанта

Фото: СБУ задержала в Николаевской области пособника оккупантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители задержали в Николаевской области еще одного пособника оккупантов. Он помогал россиянам во время оккупации региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Злоумышленником оказался житель одного из поселков Шевченковской общины. Он добровольно согласился стать "старостой" в двух населенных пунктах. Он выступал посредником между оккупантами и местными жителями.

В обмен на "должность" предатель помогал российским войскам укреплять позиции, передавал ворованное имущество. СБУ установила, что еще в начале полномасштабного вторжения он поддержал оккупантов и даже наладил контакт с одним из предводителей группировок россиян.

Коллаборант передавал автозапчасти оккупантам, помогал обустроить казармы и ремонтировать технику врага. Также он кормил россиян, снабжая едой и питьевой водой.

После освобождения района злоумышленник пытался "залечь на дно" и избежать правосудия, но СБУ вовремя разоблачила предателя.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) УКУ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала в Николаевской области пособника оккупантов (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила в Запорожской области депутата-коллаборанта от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ.

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