Диспетчер, що посадив літак з Протасевичем, поїхав з Білорусі, - "Наша Нива"

Видання з посиланням на диспетчерів "Белаеронавігації" повідомляє, що Галегов виїхав разом з сім'єю, в Білорусі він працював диспетчером мінімум з 2010 року. На початку липня мав після відпустки вийти на зміну, його прізвище стояло в розкладі чергувань, але колеги його так і не побачили.

"Ходять чутки, що він зник. Колеги не можуть з ним зв'язатися: до нього неможливо додзвонитися, він видалив свої соціальні мережі. Начальство офіційно нічого нам не говорило", - повідомив виданню один з його колег.

За його словами, Галегов міг "перестрахуватися і залишити країну". У керівництві "Белаеронавігації" нічого не знають про його зникнення або звільнення. Ще один колега підтвердив, що той поїхав до родичів до Грузії.

Журналісти не можуть зв'язатися з Галеговим або його дружиною, вони не відповідають на телефон і видалили акаунти в соціальних мережах.