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Нарушает свободу слова. В Сенате США заблокировали заявку на запрет TikTok

Фото: в Сенате США заблокировали заявку на запрет TikTok (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал заявку на запрет социальной сети TikTok, сославшись на опасения по поводу свободы слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, нам следует остерегаться тех, кто использует страх, чтобы уговорить американцев отказаться от наших свобод. Каждое обвинение в сборе данных, которое было приписано TikTok, также может быть приписано крупным отечественным технологическим компаниям", - заявил Пол.

Он также отметил, что если республиканцы хотят постоянно проигрывать выборы в течение целого поколения, они должны принять этот законопроект о запрете TikTok – приложения, которым пользуются 150 млн человек, в основном молодые американцы.

"Неужели мы действительно хотим подражать китайским запретам на высказывания? Мы будем такими же, как Китай, и запретим высказывания, которых боимся?", - подчеркнул сенатор.

Ранее мы писали, что американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США.

Напомним, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.

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