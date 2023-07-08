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"Нарушили условия". В Кремле истерика из-за возвращения командиров "Азовстали" в Украину

Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Возвращение в Украину из Турции командиров "Азовстали" якобы является нарушением договоренностей по обмену пленными.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Возвращение из Турции на Украину "главарей азовцев" является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона", - заявил он.

По словам Пескова, командиры "Азовстали" якобы должны были находиться на территории Турции до конца войны.

Он добавил, что российскую сторону никто не поставил в известность о возвращении командиров в Украину.

Возвращение командиров "Азовстали"

В сентябре прошлого года между Украиной и РФ произошел обмен пленными, в ходе которого российская сторона передала Турции пять командиров "Азовстали" на условии, что до конца войны они будут находиться на территории страны.

В частности, Турции были переданы командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский, заместитель командира "Азова" "Калина" Святослав Паламарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Украины Денис Шлега.

Сегодня стало известно, что они возвращаются из Турции в Украину.

Больше об защитниках Мариуполя читайте в материале РБК-Украина "Год после "Азовстали". Как защитники Мариуполя вышли, но не сдались врагу".

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