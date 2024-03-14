"Нарушение законов". Россия поплакалась из-за вероятного критерия нейтральности на Олимпиаде

Олимпийский комитет России анонсировал необходимость осуждения войны против Украины тамошними спортсменами для выступлений на Играх 2024 года.

Глава олимпийского движения в РФ Станислав Поздняков заявил, что одним из критериев допуска российских атлетов к грядущей Олимпиаде будет осуждение войны. В настоящее время лицензии на Игры-2024 завоевали 18 россиян.

"Будут определены условия поведения на Олимпийских играх, которые будут четко соответствовать принципам, озвученным на декабрьском исполкоме МОК. Участвующие спортсмены должны осуждать СВО (официальный термин на обозначение войны против Украины – ред.), подписывать некоторые другие документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям посредством нарушения российского законодательства", – рассказал Поздняков.

В конце прошлого года отдельные представители страны-агрессорки в спорте решили самоустраниться от выступлений на Олимпиаде. Пловец Рылов и тренер сборной России по художественной гимнастике Винер заверили, что не поедут на Игры без возможности демонстрировать флаг и гимн. Оба публично поддерживали агрессию РФ против Украины.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.