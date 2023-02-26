За нарушение - в тюрьму. В Грузии представили жесткий вариант проект закона об "иноагентах"

Сообщается, что проект закона будут инициировать на заседании бюро парламента Грузии 27 февраля. Его автором является движение "Сила народа", которое входит в парламентское большинство.

Это уже второй законопроект об иноагентах. Он называется "О регистрации иностранных агентов". Ранее это же движение представило законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который копирует российский закон об "иноагентах" и который раскритиковали в ЕС.

Движение предлагает вынести на голосование оба варианта, заявив, что критика первого проекта была необоснованна, так как он максимально смягчен, и для сравнения предложила более жесткий вариант.

По данным журналистов, во втором законопроекте статус иноагентов предлагается присваивать не только СМИ и общественным организациям, но любым физическим и юридическим лицам, которые получают финансирование из-за рубежа за некоторыми исключениями.

В частности это не будет касатся лиц, которые "добросовестно" занимаются благотворительной, религиозной, просветительской, научной, академической или художественной деятельностью. При этом критерии понятия "добросовестности" не расшифровываются.

Кроме того, регистрировать иноагентов должна будет прокуратура, а не служба госреестра. Для физических лиц за нарушение закона предусмотрен отказ или задержка с регистрацией, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, для юридических - штраф.

При этом в пояснительной записке отмечается, что он якобы "не противоречит законодательству ЕС".

Хотя Евросоюз заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.

Спикер парламента Шалва Папуашвили объяснил негативную реакцию Запада на первый проект якобы "пропагандистской волной", которая дезинформировала их. Он считает, что цель проектов - обеспечить прозрачность внешнего финансирования.

Также отметим, что сотни неправительственных организаций и СМИ Грузии подписали совместное заявление, в котором говорят, что законопроект об иноагентах является ответом властей на обнародование информации о фактах коррупции, беззакония и избирательного правосудия, и проводят прямую аналогию с РФ.