Нарушение ТЦК во время мобилизации - не основание для увольнения со службы, - Верховный суд

Отмечается, что такое решение Кассационный административный суд в составе Верховного суда принял по делу военнослужащего, который оспаривал свой призыв. Мужчина утверждал, что его мобилизовали без надлежащего медицинского осмотра.

Суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал противоправными действия районного ТЦК и СП по призыву истца на военную службу по мобилизации и обязал воинскую часть уволить его с военной службы, что, по мнению судов обеих инстанций, является надлежащим восстановлением нарушенных прав истца.

Однако Верховный суд отметил, что восстановление нарушенного права должно происходить в пределах спорных правоотношений с участием их участников. В то же время обязательства воинской части уволить лицо с военной службы выходит за пределы правоотношений между районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки и истцом о порядке его призыва на военную службу по мобилизации, которая является предметом рассмотрения в этом деле.

Верховный суд считает, что в спорных правоотношениях нарушенным было право истца на надлежащую процедуру его призыва на военную службу по мобилизации. Выбранный же истцом способ защиты нарушенного права, который в дальнейшем применили суды обеих инстанций по результатам рассмотрения дела, - увольнение с военной службы - является неэффективным, ведь не решает правомерности акта, который принимается по результатам проведенной процедуры призыва истца на военную службу.

Суд постановил, что такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения, которые урегулированы другими правовыми нормами, которые не исследовались судами предыдущих инстанций, и создавать ситуацию неисполнимости судебного решения.

Верховный суд отметил, что процедура призыва военнообязанного на военную службу по мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления предыдущего положения лица, призванного на военную службу.

Суд пришел к выводу, что избранный истцом способ защиты не соответствует сути нарушенного права истца, а удовлетворение этого требования не приведет к восстановлению такого права, поэтому выводы судов обеих инстанций об удовлетворении исковых требований в этой части являются ошибочными.

"Сам факт непрохождения медицинского осмотра во время призыва не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы в соответствии со ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", - отмечает Верховный суд.