Нарушение санкций стало уголовным преступлением в ЕС

Европейский совет окончательно утвердил директиву об общеевропейских минимальных правилах преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета.
Директива предусматривает, что государства-члены должны будут квалифицировать определенные действия как уголовные преступления. К ним относятся:
Пособничество и подстрекательство к этим преступлениям также будут наказываться как преступление.
Торговля военными материалами будет представлять собой уголовное преступление не только в том случае, если она совершена преднамеренно, но и в случае серьезной халатности.
Государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС наказывалось эффективными и соразмерными уголовными наказаниями, которые варьируются в зависимости от правонарушения. Однако умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.
Юридические лица (т.е. компании) также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений и разрешений на ведение экономической деятельности.
Директива вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС. У государств-членов будет 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.
Напомним, в декабре Совет ЕС и Европейский парламент завершили переговоры по закону ЕС, который вводит уголовное преследование и наказания за нарушение санкций ЕС. Эта директива гарантирует, что те, кто нарушает или обходит санкции ЕС, будут привлечены к ответственности. Это приобретает особое значение в контексте агрессивной войны России против Украины.