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В Португалии заявили, что не смогут предоставить Украине истребители

Фото: в Португалии заявили, что не смогут предоставить Украине истребители (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Португалия имеет в своем вооружении истребители, но не сможет передать их Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Португалии Антониу Кошта 9 февраля в Брюсселе, пишет CNN.

По его словам, в Португалии нет красных линий, которые определят готовность страны передавать истребители. Однако он напомнил, что все 27 истребителей F-16 AM, имеющихся в Португалии, предназначены для участия в различных программах НАТО.

"Это сфера, где у нас просто нет возможности, учитывая, что все средства, которые мы имеем, выделяются на миссии, без которых мы не можем обойтись", - сказал Кошта.

Он напомнил, что его страна с начала полномасштабного вторжения максимально пыталась поддерживать Украину.

"Наша цель - это мир. Война является средством достижения мира, и эту войну, напомню, начала не Украина, Украина является жертвой войны. На данный момент условия мира может определить только Украина", - подчеркнул премьер.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Португалия отремонтирует несколько своих Leopard 2 и отправит три танка в Украину уже в следующем месяце.

Напомним, что Португалия ведет переговоры с Германией о приобретении деталей, необходимых для ремонта вышедших из строя танков Leopard 2. После ремонта танки будут отправлены в Украину.

Ранее сообщалось, что Португалия готовится отправить четыре танка Leopard 2 в Украину.

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