В Португалии заявили, что не смогут предоставить Украине истребители

По его словам, в Португалии нет красных линий, которые определят готовность страны передавать истребители. Однако он напомнил, что все 27 истребителей F-16 AM, имеющихся в Португалии, предназначены для участия в различных программах НАТО.

"Это сфера, где у нас просто нет возможности, учитывая, что все средства, которые мы имеем, выделяются на миссии, без которых мы не можем обойтись", - сказал Кошта.

Он напомнил, что его страна с начала полномасштабного вторжения максимально пыталась поддерживать Украину.

"Наша цель - это мир. Война является средством достижения мира, и эту войну, напомню, начала не Украина, Украина является жертвой войны. На данный момент условия мира может определить только Украина", - подчеркнул премьер.