Португалия присоединится к коалиции по поставкам Украине танков Leopard-2

Португалия готовится отправить четыре танка Leopard 2 в Украину, после того, как Германия, наконец, уступила давлению со стороны союзников и дала зеленый свет на отправку этих танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на португальское издание Correio da Manhã .

По данным источников издания, Португалия имеет 37 таких бронемашин, 12 из которых полностью исправны.

Напомним, Германия, США и другие союзники готовы объявить о планах отправки танков в Украину.

Официальные лица США говорят, что Вашингтон готов отправить десятки своих боевых танков M1 Abrams, изменив свою прежнюю позицию.

Источники сообщают, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить боевые танки Leopard 2, машины немецкого производства, которая является одной из наиболее широко используемых на Западе. Ожидается, что Германия также разрешит другим странам отправлять свои танки.

Британское правительство объявило 14 января, что направит в Украину 14 боевых танков " Challenger 2 ".

Варшава заявила, что готова отправить до 14 своих танков Leopard 2, и настаивает на том, чтобы Берлин одобрил этот шаг.

Правительство Норвегии также рассматривает возможность отправки части своих танков Leopard 2.

Финское правительство заявило, что может передать Украине небольшое количество танков Leopard 2, если более широкая группа европейских стран также решит сделать этою. Однако это будет зависеть от одобрения Берлина.