В Португалии на выборах побеждает AD, но правительство формировать будет трудно

Согласно подсчету голосов, партия "Демократический альянс" (AD) получила 89 мест в 230-местном парламенте - это более 32% голосов. Это на 9 голосов больше, чем на предыдущих выборах.

Второе место на выборах получила ультраправая партия "Достаточно" (Chega) с более чем 23% голосов. А "Социалистическая партия" (PS), занявшая третье место, получила менее 23%.

Согласно данным, социалисты получили всего на 50 тысяч голосов больше, чем Chega, и потеряли места в парламенте - с 78 до 58. Их лидер Педро Нуно Сантуш заявил, что уйдет в отставку.

Стоит заметить, что пока еще ожидается подсчет португальской диаспоры, эти голоса все еще могут вывести ультраправых на второе место. Если это произойдет, то это будет первым случаем за почти 40 лет, когда социалисты не попадут в двойку лидеров.

Также отмечается, что Монтенегру отказался заключать любые соглашения с ультраправыми. Именно поэтому его правительство будет вынуждено договариваться о частичной поддержке в парламенте, если не найдет другого решения. Он заявил, что ожидает формирования очередного правительства меньшинства.