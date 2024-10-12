Португалия одолела Польшу, Испания минимально переиграла Данию: что произошло в Лиге наций

Лига наций, 3-й тур

Испания – Дания – 1:0

Гол: Субименди, 79

Польша – Португалия – 1:3

Голы: Зелиньски, 78 – Силва, 26, Роналду, 37, Беднарек, 88 (автогол)

Сербия – Швейцария – 2:0

Голы: Эльведи, 45+1 (автогол), Митрович, 61

Нереализованный пенальти: Эмболо, 72 (Ш)

Беларусь – Северная Ирландия – 0:0

Кипр – Румыния – 0:3

Голы: Ман, 16, Р. Марин, 25 (пенальти), Дрэгушин, 36

Испанской сборной для победы над Данией хватило и одного забитого мяча. Героем "Фурии Рохи" стал Субименди. На 79-й минуте он среагировал на отскок от Ямала в зоне перед штрафной и с лета уложил мяч в угол ворот Шмейхеля. Чемпионы Европы вышли в лидеры группы A4 (7 очков). Датчане же опустились на второе место в квартете, имея в активе 6 пунктов.

Сербия одержала неожиданно уверенную победу над швейцарцами. Балканцы оформили по голу до и после перерыва. В добавленное к первой половине время Эльведи срезал мяч в свои ворота. Во второй же 45-минутке Митрович мощным ударом увенчал сольный проход. Команда Мурата Якина могла вернуться в игру, но Эмболо не смог переиграть Райковича с 11-метровой отметки.

Третью победу из трех возможных оформила Португалия. Роналда и компания разобрались со сборной Польши на выезде. Открыл счет, правда, Силва – отправил мяч в сетку с нескольких метров после передачи Фернандеша. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" отличился перед перерывом, сыграв на добивании. Под занавес встречи Зелиньски размочил счет из пределов штрафной, но автогол Беднарека похоронил все надежды "Кадры".

Польша осталась на 3-й строчке в группе A1. Команда Михала Пробежа набрала 3 пункта и отпустила сборную Хорватию на расстояние победы, а португальцев – двух. Безусловным аутсайдером квартета стала Шотландия. "Тартановая армия" до сих пор без набранных очков.