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Португалия забила 9 голов без Роналду, хорваты наказали Петракова: что произошло в отборе Евро

Европа, Вторник 12 сентября 2023 09:37
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Португалия забила 9 голов без Роналду, хорваты наказали Петракова: что произошло в отборе Евро Фото: Рубен Невеш и Жоау Фелиш организовали последний гол португальцев (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Шестой тур квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года в понедельник продолжился пятью матчами. Победы отпраздновали сборные Хорватии, Исландии, Уэльса, Португалии и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Португалия забила 9 голов без Роналду, хорваты наказали Петракова: что произошло в отборе Евро

Хорваты сумели оформить быстрый гол в Ереване. Помог балканской команде стандарт. Модрич подал с левого фланга угловой, а Крамарич перед воротами протолкнул мяч в сетку. Больше команды не забивали.

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В латвийской столице Уэльс забил по мячу в каждом из таймов. В середине первой половины Рэмзи реализовал одиннадцатиметровый. В добавленное же арбитром ко второй 45-минутке время Брукс элегантно перебросил мяч над вратарем после разрезной передачи Уилсона.

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Главный разгром вечера произошел в Большом Алгарве. Португальцы без дисквалифицированного лидера Роналду поиздевались над Люксембургом. Крупным счет был уже до перерыва, когда Инасиу и Рамуш оформили по дублю. После перерыва их запев поддержали Жота (дважды), Орта, Фернандеш и Фелиш.

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Нетипичный разгром устроила словацкая сборная. "Соколы" забили Лихтенштейну трижды в стартовые 6 (!) минут. На 10-й секунде Ганцко перебросил мяч через вратаря. Затем Дуда разобрался в штрафной после подачи углового. А третьим отличился Мак, реализовавший момент с близкого расстояния. Шокированные гости найти ответа не смогли.

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Турнирные таблицы групп D и J:

К слову, ранее подготовили анонс поединка между Италией и Украиной в квалификации к Евро-2024.

Напомним, накануне вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

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