Португалия отремонтирует танки Leopard-2 перед отправкой в Украину

"Я знаю, сколько танков будет отправлено в Украину, но об этом будет объявлено в соответствующее время",- сказал он.

По словам Кошты, Португалия работает с Германией над получением запчастей, необходимых для ремонта вышедших из строя танков, добавив, что надеется доставить их в Украину к концу марта.

Адмирал Антониу Силва Рибейро, командующий вооруженными силами Португалии, заявил, что в прошлом месяце у Португалии было 37 танков Leopard 2, но местные СМИ широко сообщали, что большинство из них неисправны.

В Минобороны заявили, что не будут комментировать "работоспособность систем вооружения и техники" по соображениям безопасности.

Киев заручился обещаниями Запада поставлять основные боевые танки, чтобы помочь отразить полномасштабное вторжение России.