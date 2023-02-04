Португалия отремонтирует танки Leopard-2 перед отправкой в Украину

Португалия ведет переговоры с Германией о приобретении деталей, необходимых для ремонта ряда вышедших из строя танков Leopard-2. После ремонта танки будут оправлены в Украину.
Об этом заявил премьер-министр Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я знаю, сколько танков будет отправлено в Украину, но об этом будет объявлено в соответствующее время",- сказал он.
По словам Кошты, Португалия работает с Германией над получением запчастей, необходимых для ремонта вышедших из строя танков, добавив, что надеется доставить их в Украину к концу марта.
Адмирал Антониу Силва Рибейро, командующий вооруженными силами Португалии, заявил, что в прошлом месяце у Португалии было 37 танков Leopard 2, но местные СМИ широко сообщали, что большинство из них неисправны.
В Минобороны заявили, что не будут комментировать "работоспособность систем вооружения и техники" по соображениям безопасности.
Киев заручился обещаниями Запада поставлять основные боевые танки, чтобы помочь отразить полномасштабное вторжение России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил ранее на этой неделе, что страна получит от 120 до 140 западных танков в рамках "первой волны" поставок коалиции из 12 стран.
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