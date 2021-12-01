Португалія посилила обмеження через COVID

Влада Португалії посилила вимоги до в'їзду іноземців, а також зобов'язала використовувати маски в приміщеннях, щоб стримати тенденцію до зростання числа випадків зараження коронавірусом. У країні з одним з найвищих показників вакцинації в Європі було оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

З 1 грудня в закритих громадських місцях необхідно використовувати маски, а для відвідування ресторанів, кінотеатрів, спортивних залів і готелів люди повинні пред'явити докази вакцинації, одужання від COVID-19 або негативні аналізи на вірус.

Нічні клуби, лікарні, будинки престарілих та спортивні об'єкти також повинні вимагати негативні тести на коронавірус у відвідувачів і покровителів, включаючи вакцинованих.

Згідно з новими правилами, більшість прибувають пасажирів повинні пред'являти негативні результати тесту в аеропортах, морських портах і на сухопутних кордонах Португалії.

Експерти вважають, що рівень вакцинації в Португалії, який становить 87% від більш ніж 10 млн жителів, є одним з найвищих у світі, захистив країну від сплесків COVID, з якими нещодавно зіткнулися деякі інші європейські країни.

Проте в Португалії зростає кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID - 19 з вересня. У вівторок Португальська влада зареєструвала 2 907 нових випадків захворювання і 15 смертей.