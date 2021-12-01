Португалия ужесточила ограничения из-за COVID

Власти Португалии ужесточили требования к въезду иностранцев, а также обязали использовать маски в помещениях, чтобы сдержать тенденцию к росту числа случаев заражения коронавирусом. В стране с одним из самых высоких показателей вакцинации в Европе было объявлено чрезвычайное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

С 1 декабря в закрытых общественных местах необходимо использовать маски, а для посещения ресторанов, кинотеатров, спортивных залов и гостиниц люди должны предъявить доказательства вакцинации, выздоровления от COVID-19 или отрицательные анализы на вирус.

Ночные клубы, больницы, дома престарелых и спортивные объекты также должны требовать отрицательные тесты на коронавирус у посетителей и покровителей, включая вакцинированных.

Согласно новым правилам, большинство прибывающих пассажиров должны предъявлять отрицательные результаты теста в аэропортах, морских портах и на сухопутных границах Португалии.

Эксперты считают, что уровень вакцинации в Португалии, который составляет 87% от более чем 10 млн жителей, является одним из самых высоких в мире, защитил страну от всплесков COVID, с которыми недавно столкнулись некоторые другие европейские страны.

Тем не менее в Португалии растет число госпитализированных пациентов с COVID-19 с сентября. Во вторник португальские власти зарегистрировали 2 907 новых случаев заболевания и 15 смертей.