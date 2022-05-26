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Португалія дозволила Абрамовичу продаж "Челсі"

Фото: мільярдер Роман Абрамович (rbc.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Португалія дала дозвіл власнику "Челсі" Роману Абрамовичу на продаж англійського футбольного клубу. Національна позиція Португалії була узгоджена з Європейською комісією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Португалії.

"Португалія в середу ввечері дала добро на продаж футбольного клубу "Челсі". Два компетентних національних органи - Міністерство закордонних справ і Міністерство фінансів - дали зелене світло проханню Романа Абрамовича про гуманітарний відступ, що дозволило здійснити угоду з англійським клубом", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що дозвіл випливає із запевнень британської влади в тому, що доходи від продажу будуть використані в гуманітарних цілях і не принесуть прямої або непрямої вигоди власнику клубу, який знаходиться в списку санкцій ЄС.

Відзначимо, Консорціум Boehly підписав з Абрамовичем угоду про покупку "Челсі". Як повідомляли британські ЗМІ, сума угоди становить 5,24 млрд доларів.

Рішення продати "Челсі" Абрамович прийняв на початку березня. Він також заявив, що на виручені гроші буде створено фон для підтримки України.

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ЧелсиПортугалияРоман АбрамовичСанкції проти РосіїВійна в Україні