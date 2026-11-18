По словам главы португальского МИД, передача истребителей Украине не рассматривается, поскольку эти самолеты необходимы стране для защиты собственного воздушного пространства и морских территорий.

При этом вопрос подготовки пилотов - отдельная тема, которую можно обсуждать.

Ранжел отметил, что ранее португальские команды обучали украинских пилотов управлению F-16. Это означает, что сотрудничество в этом направлении может продолжиться.

Глава МИД Португалии намерен обсудить эту возможность с Министерством обороны, поскольку именно оборонное ведомство и португальские вооруженные силы уполномочены принимать такие решения.

"Также нужно рассмотреть вопрос о боеприпасах, которые используют F-16, выяснить, возможно ли сотрудничество в этом направлении", - добавил глава МИД.

В то же время возможность передачи самих истребителей F-16 Ранжел исключил категорически.

Он пояснил, что Португалия не может передать самолеты, поскольку они "крайне необходимы для защиты португальского воздушного пространства, которое, как известно, огромно, ведь охватывает не только сухопутную территорию, но и морскую".