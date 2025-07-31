ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Португалия планирует признать Палестину уже в сентябре: правительство начинает консультации

Четверг 31 июля 2025 17:25
UA EN RU
Португалия планирует признать Палестину уже в сентябре: правительство начинает консультации Фото: Луиш Монтенегру (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Португалия сделала первый шаг к возможному признанию Палестины. Правительство анонсировало начало официальных консультаций с руководством государства и парламентскими партиями, чтобы определиться с позицией накануне сентябрьской Генассамблеи ООН.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RPT.

Решение правительства было принято на фоне Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса, проходившей в штаб-квартире ООН с 28 по 30 июля. В ней Португалия приняла участие вместе с другими государствами, которые также пересматривают условия для признания Палестины.

По словам правительства, многочисленные государства, которые поддерживают диалог с Португалией по этому вопросу, выразили готовность начать процедуру признания, учитывая гарантии, предоставленные Палестинской администрацией, а также положительную позицию многих арабских стран по нормализации отношений с Израилем.

Кроме того, решение мотивируется ухудшением ситуации в регионе, в частности гуманитарным кризисом и угрозой аннексии палестинских территорий.

Лиссабон также подписал совместное заявление вместе с 15 другими странами-участницами конференции, в котором говорится о готовности к признанию Палестинского государства как элемента реализации решения о двух государствах.

В правительстве подчеркнули, что Палестинская администрация выполнила ключевые условия, необходимые для начала процесса признания, которые были подтверждены на международной конференции.

Признание Палестины странами Запада

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах официально признать Палестину во время сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Это заявление вызвало острую реакцию Израиля - премьер-министр Беньямин Нетаньяху решительно осудил инициативу Парижа. Свое несогласие также выразили Соединенные Штаты, которые, в отличие от некоторых европейских союзников, открыто выступили против французского плана.

Палестина - это частично признанное государство на Ближнем Востоке, которое охватывает Западный берег реки Иордан и Сектор Газа. На сегодня ее суверенитет признают 139 из 193 стран-членов ООН.

К тому же 30 июля Франция инициировала создание международной коалиции в поддержку признания Палестины. К ней уже присоединились 15 государств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Палестина Португалия
Новости
НАБУ и САП возвращают полномочия. Зеленский подписал закон
НАБУ и САП возвращают полномочия. Зеленский подписал закон
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции