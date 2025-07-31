Португалия планирует признать Палестину уже в сентябре: правительство начинает консультации
Португалия сделала первый шаг к возможному признанию Палестины. Правительство анонсировало начало официальных консультаций с руководством государства и парламентскими партиями, чтобы определиться с позицией накануне сентябрьской Генассамблеи ООН.
Об этом заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RPT.
Решение правительства было принято на фоне Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса, проходившей в штаб-квартире ООН с 28 по 30 июля. В ней Португалия приняла участие вместе с другими государствами, которые также пересматривают условия для признания Палестины.
По словам правительства, многочисленные государства, которые поддерживают диалог с Португалией по этому вопросу, выразили готовность начать процедуру признания, учитывая гарантии, предоставленные Палестинской администрацией, а также положительную позицию многих арабских стран по нормализации отношений с Израилем.
Кроме того, решение мотивируется ухудшением ситуации в регионе, в частности гуманитарным кризисом и угрозой аннексии палестинских территорий.
Лиссабон также подписал совместное заявление вместе с 15 другими странами-участницами конференции, в котором говорится о готовности к признанию Палестинского государства как элемента реализации решения о двух государствах.
В правительстве подчеркнули, что Палестинская администрация выполнила ключевые условия, необходимые для начала процесса признания, которые были подтверждены на международной конференции.
Признание Палестины странами Запада
24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах официально признать Палестину во время сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Это заявление вызвало острую реакцию Израиля - премьер-министр Беньямин Нетаньяху решительно осудил инициативу Парижа. Свое несогласие также выразили Соединенные Штаты, которые, в отличие от некоторых европейских союзников, открыто выступили против французского плана.
Палестина - это частично признанное государство на Ближнем Востоке, которое охватывает Западный берег реки Иордан и Сектор Газа. На сегодня ее суверенитет признают 139 из 193 стран-членов ООН.
К тому же 30 июля Франция инициировала создание международной коалиции в поддержку признания Палестины. К ней уже присоединились 15 государств.