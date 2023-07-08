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Португалия поддержала вступление Украины в НАТО

Фото: Португалия поддержала вступление Украины в НАТО (pixabay)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта приняли совместную декларацию о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В совместной декларации отмечается, что Португалия будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда "для этого появятся соответствующие условия".

"Украина и Португальская Республика с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", - говорится в декларации.

При этом декларацией Португалия подтверждает поддержку Украины в развязанной Россией полномасштабной войне, готовность поддерживать ее в различных форматах и организациях, а также признание европейских стремлений Киева.

Кроме того, в рамках НАТО государство продолжает оказывать военную поддержку.

Также Португалия поддерживает вступление Украины в Европейский союз.

В документе премьер Португалии подтвердил, что Лиссабон готов участвовать в послевоенном восстановлении и восстановлении украинских территорий.

Таким образом, уже 23 страны поддерживают вступление Украины в НАТО.

Вступление Украины в НАТО

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит Североатлантического альянса. На нем Украина хочет получить от НАТО сигнал, в том числе четкий график вступления.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Вильнюсском саммите союзники примут решение о сближении Украины с НАТО.

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