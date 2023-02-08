Португалия передаст Украине три танка Leopard 2 уже в марте

Португалия отремонтирует несколько своих Leopard 2 и отправит три танка в Украину уже в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Португалии Антониу Кошты, которое приводит Reuters.

"Сейчас мы реализуем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2, и согласно плану мы можем отправить три танка в марте", - заявил Коста.

Кошта добавил, что это то, над чем работает Португалия.

Командующий вооруженными силами Португалии адмирал Антониу Силва Рибейро заявил, что в прошлом месяце у Португалии было 37 танков Leopard 2. Но местные СМИ сообщали, что большинство из них в неисправном состоянии.