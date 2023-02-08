Португалия передаст Украине три танка Leopard 2 уже в марте

Португалия отремонтирует несколько своих Leopard 2 и отправит три танка в Украину уже в следующем месяце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Португалии Антониу Кошты, которое приводит Reuters.
"Сейчас мы реализуем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2, и согласно плану мы можем отправить три танка в марте", - заявил Коста.
Кошта добавил, что это то, над чем работает Португалия.
Командующий вооруженными силами Португалии адмирал Антониу Силва Рибейро заявил, что в прошлом месяце у Португалии было 37 танков Leopard 2. Но местные СМИ сообщали, что большинство из них в неисправном состоянии.
Напомним, что Португалия ведет переговоры с Германией о приобретении деталей, необходимых для ремонта вышедших из строя танков Leopard 2. После ремонта танки будут отправлены в Украину.
Ранее сообщалось, что Португалия готовится отправить четыре танка Leopard 2 в Украину.
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