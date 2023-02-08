RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Португалия передаст Украине три танка Leopard 2 уже в марте

Фото: Премьер-министр Португалии Антониу Кошта (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Португалия отремонтирует несколько своих Leopard 2 и отправит три танка в Украину уже в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Португалии Антониу Кошты, которое приводит Reuters.

"Сейчас мы реализуем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2, и согласно плану мы можем отправить три танка в марте", - заявил Коста.

Кошта добавил, что это то, над чем работает Португалия.

Командующий вооруженными силами Португалии адмирал Антониу Силва Рибейро заявил, что в прошлом месяце у Португалии было 37 танков Leopard 2. Но местные СМИ сообщали, что большинство из них в неисправном состоянии.

Напомним, что Португалия ведет переговоры с Германией о приобретении деталей, необходимых для ремонта вышедших из строя танков Leopard 2. После ремонта танки будут отправлены в Украину.

Ранее сообщалось, что Португалия готовится отправить четыре танка Leopard 2 в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПортугалияВойна в Украине