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Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma

Фото: Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma в рамках пакета военной помощи, утвержденного в конце 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Португалии.

Отмечается, что вертолеты были отправлены на хранение еще в 2012 году и в 2014 году выставлены на продажу в летном состоянии.

Особенностью португальских SA-330 Puma являются их современные системы управления огнем, позволяющие запускать противокорабельные ракеты Exocet.

Кроме того, в носовой части расположена радиолокационная станция ORB-31, которая обеспечивает поиск идентификации морских целей, навигацию и управление огнем, что значительно повышает эффективность при выполнении боевых задач на море.

Вертолеты SA-330 Puma были важной частью португальской авиации с 1970 до 2009 года, активно привлекаясь к операциям в Северной Африке во время колониальных войн. Последние годы они использовались для транспортировки личного состава и проведения поисково-спасательных операций.

Всего Португалия закупила 13 вертолетов этого типа, которые в 2010-х заменили на современные EH-101 Merlin британско-итальянского производства.

 

Напомним, в сентябре 2024 года Португалия передала Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32 российского производства.

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