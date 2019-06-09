Португалія - Нідерланди: анонс матчу

Збірні Португалії та Нідерландів розіграють перший в історії титул чемпіона Ліги Націй УЄФА. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитами поєдинку є чинні чемпіони Європи. Матч розсудить іспанська бригада арбітрів.

9 червня 21:45

Порту, стадіон "Драгау"

У вирішальний поєдинок дебютного розіграшу турніру господарів фінальної стадії привів хет-трик Кріштіану Роналду в поєдинку проти Швейцарії з рахунком 3:1. Днем пізніше в другому півфіналі голландці в додатковий час здобули вольову перемогу над Англією з таким же результатом.

До цього Португалія набрала по чотири очки в матчах з Італією та Польщею і виграла групу за тур до фінішу. Нідерланди забили Німеччини два голи в останні п'ять хвилин і зачепили нічию, завдяки чому обійшли чемпіонів світу французів.

Орієнтовні склади:

Португалія: Патрісіу; Семеду, Фонте, Діаш, Геррейро; Вільям Карвалью, Данилу, Фернандеш, Бернарду Сілва; Роналду, Гедеш

Нідерланди: Сіллессен; Думфріс, де Ліхт, ван Дейк, Блінд; де Роон, Ф. де Йонг, Вейналдум; Промес, Депа, Бабел