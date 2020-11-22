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У Португалії посилюють карантин перед національними святами

Автор: Инна Собора

У Португалії закриють школи і заборонять поїздки всередині країни перед національними святами. Карантин підсилюють через пандемію коронавіруса.

Про це пише Reuters.

Прем'єр-міністр Антоніо Коста заявив у суботу, що Португалія введе обмеження, щоб скоротити поширення коронавіруса перед Різдвом.

Поїздки між муніципалітетами будуть заборонені з 23:00 27 листопада до 5:00 2 грудня, а потім знову з 23:00 4 грудня до 5:00 9 грудня, щоб запобігти пересуванню людей у дні державних свят 1 та 8 грудня.

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Школи закриваються по понеділках перед обома святами, а підприємства повинні закриватися раніше. Роботодавців заохочують надавати працівникам вихідний, щоб звести до мінімуму поїздки.

У Португалії всього підтвердили майже 256 тисяч випадків захворювання коронавірусом з початку пандемії, за останню добу зафіксували майже 6,5 тисяч нових інфікованих.

Нагадаємо, на початку листопада Португалія посилила карантинні заходи.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Португалії ввели режим надзвичайної ситуації.

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Новини України карантинКоронавірусПортугалия