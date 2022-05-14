У Португалії заарештували особняк Абрамовича вартістю 10 млн євро

Повідомляється, що за два тижні до російського вторгнення в Україну компанія Millhouse Views LLC, яка належить холдингу Абрамовичу, намагалася продати особняк. Але державний банк Caixa Geral de Depósitos повідомив про це поліції, і реєстрацію власності на вимогу МЗС Португалії заморозили з 25 березня.

Зазначимо, після російського вторгнення Євросоюз і Британія ввели санкції проти Абрамовича, в тому числі під обмеження потрапив лондонський "Челсі". У підсумку його довелося продати консорціуму американського бізнесмена Тодда Боелі.

Крім того, в Британії заморожені його активи на 7,3 млрд доларів - це більше половини всього його статків. А у Франції конфіскували особняк за 120 млн доларів.