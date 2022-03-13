Абрамович рятує свою яхту від арешту. Перегнав судно до Чорногорії

Російський мільярдер Роман Абрамович, який потрапив під санкції Великої Британії та чиї активи були заморожені, перегнав свою розкішну яхту Solaris вартістю близько 600 мільйонів доларів до Чорногорії, аби врятувати від арешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Marine Traffic .

За інформацією проекту, який моніторить рух океанських суден, супер'яхту олігарха під прапором Бермудів перегнали з порту Барселони в чорногорський Тіват.

Оскільки Чорногорія не є членом Європейського Союзу, будь-які санкції ЄС в цій країні не є підставою для арешту судна.

Власник футбольного клубу "Челсі", що має частки в сталеливарних гігантах "Євраз" та "Норильський нікель" Роман Абрамович потрапив під санкції через напад РФ на Україну - олігарх звинувачується в причетності до дестабілізації країни, підриву і загрози територіальній її цілісності, суверенітету і незалежності.

Санкції включають заморозку активів, заборону на операції в Британії, а також заборону на в'їзд в країну.

Також повідомляється, що закон про економічні злочини, що набирає чинності наступного тижня, дозволить британському уряду рухатися далі та швидше щодо санкцій.