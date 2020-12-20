ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В порту біля Одеси виявили понад 50 кг кокаїну

Одеса, Неділя 20 грудня 2020 04:53
В порту біля Одеси виявили понад 50 кг кокаїну
Фото: затримання контрабанди наркотиків (dpsu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

У морському порту "Південний", що на Одещині, прикордонники виявили 54 кг кокаїну вартістю 12 млн доларів на чорному ринку. Наркотики прибули в Україну з Еквадору.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Кокаїн був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнера. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів.

Правоохоронці знали, що кінцевим пунктом доставлення товару мала бути одна з країн ЄС.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.305 ККУ (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

Раніше РБК-Україна писало, що за 2020 рік прикордонники виявили понад 600 кілограмів наркотичних засобів. Зокрема майже 460 кілограмів кокаїну.

Також нещодавно Служба безпеки України затримала угрупування, яке одержувало мільйонні "прибутки" від збуту гуртових партій наркотичних засобів і психотропних речовин. Вони відсилали "товар" до різних регіонів країни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події наркотики

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся