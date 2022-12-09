Из порта на Сардинии исчезла подсанкционная яхта российского олигарха, - The Guardian

Судно стоимостью от 700 тысяч до 1 млн евро было пришвартовано в порту Ольбии и арестовано в марте, когда Дмитрий Мазепин был включен в европейский санкционный список из-за российского вторжения в Украину.

Яхта оставалась в порту до июня, однако исчезла за несколько часов до того, как было официально подтверждено, что она принадлежит олигарху.

"Мазепин знал, что он был в списке, но сумел максимально использовать время, в течение которого мы работали, чтобы установить, что лодка принадлежит ему, поскольку нам нужно было расследовать цепочку владения", - рассказал источник в отделе финансовой полиции Сардинии.

Он добавил, что правоохранители находились в процессе подтверждения права собственность судна, когда оно исчезло.

Как выяснила полиция, Мазепин нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь занялась перевозкой яхты из Италии. По данным расследования, после исчезновения яхта сделала остановку в маленьком порту Бисерта в Тунисе, но ее текущее местонахождение неизвестно.

В полиции также отметили, что из-за незаконного вывода яхты Мазепин и компания, участвовавшая в перевозке судна, будут оштрафованы на сумму до 500 000 евро.