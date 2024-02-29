В порту Санкт-Петербурга загорелся ледокол "Ермак" (видео)

По информации российского ведомства, ледокол, на котором начался пожар, пришвартован в Большом порту Санкт-Петербурга.

В МЧС уточнили, что судно уже не эксплуатируют и оно подлежит утилизации.

Возгорание началось на первой и второй палубах. Пострадавших якобы нет. При этом в сети уточняют, что пожар произошел на фоне сварочных работ.

Согласно видео, которое обнародовало МЧС, на место уже прибыли пожарные. Они пытаются не допустить распространение огня.

Уничтожение российских кораблей в Черном море

Напомним, украинские защитники уже уничтожили ряд российских кораблей в Черном море при помощи ударных дронов.

Последний раз это удавалось 14 февраля. Тогда на дно пошел большой десантный корабль врага "Цезарь Куников".

Более детально о том, какие корабли уничтожили украинские солдаты, - в материале проекта РБК-Украина Styler.