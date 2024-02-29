В порту Санкт-Петербурга загорелся ледокол "Ермак" (видео)

В порту Санкт-Петербурга начался пожар на российском ледоколе "Ермак". Судно якобы уже не используют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС России в Telegram.
По информации российского ведомства, ледокол, на котором начался пожар, пришвартован в Большом порту Санкт-Петербурга.
В МЧС уточнили, что судно уже не эксплуатируют и оно подлежит утилизации.
Возгорание началось на первой и второй палубах. Пострадавших якобы нет. При этом в сети уточняют, что пожар произошел на фоне сварочных работ.
Согласно видео, которое обнародовало МЧС, на место уже прибыли пожарные. Они пытаются не допустить распространение огня.
Напомним, украинские защитники уже уничтожили ряд российских кораблей в Черном море при помощи ударных дронов.
Последний раз это удавалось 14 февраля. Тогда на дно пошел большой десантный корабль врага "Цезарь Куников".
Более детально о том, какие корабли уничтожили украинские солдаты, - в материале проекта РБК-Украина Styler.
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