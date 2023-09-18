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Из порта Одессы вышло еще одно судно временным коридором

Одесса, Понедельник 18 сентября 2023 14:13
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Из порта Одессы вышло еще одно судно временным коридором Фото: из порта Одессы вышло еще одно судно временным коридором (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Татьяна Степанова

Утром 18 сентября балкер PUMA (Каймановы острова) вышел из Одесского морского порта и сейчас направляется в Босфор по установленному временному коридору. Судно загружено 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как сообщается, балкер зашел в Одесский морской порт 19 февраля 2022 года и не мог покинуть порт из-за начала боевых действий и закрытия соответствующих районов Черного моря.

В министерстве отметили, что определенный навигационным поручением ВМС коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения.

Однако, учитывая блокирование Россией зерновой инициативы и растущую потребность мира в украинской продукции, Украина рассматривает возможность использовать его и для гражданских судов, перевозящих невоенные грузы, в частности, зерна преимущественно в страны Африки и Азии.

Как отметили в ведомстве, с 15 августа временным коридором воспользовалось уже четыре судна. Этот путь уже прошли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS и ANNA-THERESA из OCEAN COURTESY 16, 27 августа и 1 сентября соответственно.

Что этому предшествовало

В июле Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Как известно, 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения "зернового соглашения".

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Одесса порт зерновой коридор
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