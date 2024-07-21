В порту Одессы случился обвал здания: под завалами оказались люди, есть жертва

"Вчера вечером, 20 июля, на территории Одесского морского торгового порта произошло разрушение складского здания", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что под завалами оказались два человека.

"Работниками ГСЧС с помощью гидравлического инструмента и бензориза был деблокирован гражданин, 1990 года рождения. Работники ГСЧС предоставили пострадавшему домедицинскую помощь и передали медикам", - рассказали в ГСЧС.

К сожалению, второго мужчину спасти не удалось. Из-под завалов его достали уже без признаков жизни.

Как отмечается, вероятная причина разрушения - нарушение техники безопасности при строительных работах.