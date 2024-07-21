В порту Одессы случился обвал здания: под завалами оказались люди, есть жертва

В порту Одессы 20 июля обвалилось здание. Под завалами оказались двое людей, один из мужчин погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Одесской области.
"Вчера вечером, 20 июля, на территории Одесского морского торгового порта произошло разрушение складского здания", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что под завалами оказались два человека.
"Работниками ГСЧС с помощью гидравлического инструмента и бензориза был деблокирован гражданин, 1990 года рождения. Работники ГСЧС предоставили пострадавшему домедицинскую помощь и передали медикам", - рассказали в ГСЧС.
К сожалению, второго мужчину спасти не удалось. Из-под завалов его достали уже без признаков жизни.
Как отмечается, вероятная причина разрушения - нарушение техники безопасности при строительных работах.
Напомним, в 2019 году во время демонтажа здания бывшей сушилки в Днепропетровской области произошло обрушение здания, один человек погиб.
Добавим, что ранее спасатели рассказывали, как действовать в случае угрозы обрушения здания.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.