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В порту Одессы случился обвал здания: под завалами оказались люди, есть жертва

Фото: в порту Одессы случился обвал здания, под завалами погиб мужчина (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

В порту Одессы 20 июля обвалилось здание. Под завалами оказались двое людей, один из мужчин погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

"Вчера вечером, 20 июля, на территории Одесского морского торгового порта произошло разрушение складского здания", - говорится в сообщении.

 

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что под завалами оказались два человека.

"Работниками ГСЧС с помощью гидравлического инструмента и бензориза был деблокирован гражданин, 1990 года рождения. Работники ГСЧС предоставили пострадавшему домедицинскую помощь и передали медикам", - рассказали в ГСЧС.

К сожалению, второго мужчину спасти не удалось. Из-под завалов его достали уже без признаков жизни.

Как отмечается, вероятная причина разрушения - нарушение техники безопасности при строительных работах.

Напомним, в 2019 году во время демонтажа здания бывшей сушилки в Днепропетровской области произошло обрушение здания, один человек погиб.

Добавим, что ранее спасатели рассказывали, как действовать в случае угрозы обрушения здания.

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