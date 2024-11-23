В порту Гамбурга дрон следил за британским авианосцем, - BILD

Как пишет издание, по прибытию корабля Бундесвер выставил охрану вокруг причала. Однако в ночь на 22 ноября полиция заметила, что около авианосца, длинна которого составляет 284 метра, летает беспилотник размерами 1,5х1,5 метра. Судя по всему, как пишет издание, это был разведывательный дрон, который шпионил за авианосцем.

После этого Бундесвер включил помеховую радиостанцию типа HP-47, однако она не помогла. Вскоре беспилотник полетел в сторону города (действия происходят в Гамбурге), затем развернулся и исчез из поля видимости. В результате наземной проверки ничего не обнаружено, в этом контексте она оказалась безуспешной.

Как следствие, в Германии возбудили уголовное дело по статье 109g Уголовного кодекса ФРГ о съемках, которые угрожают безопасности.