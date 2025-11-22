Портрет нации после трагедии. Как Голодомор изменил украинцев

Страх, молчание и покорность: что оставил после себя Голодомор

По словам Костива, после геноцида украинцы стали значительно более покорными перед властью. Люди видели, что неповиновение карается голодом и репрессиями, поэтому боялись даже детям рассказывать о пережитом. В сознании закрепилась мысль, что "ничего не зависит", а выжить можно только, слившись с массой.

Советская власть частично достигла своего - многие выполняли ее приказы, став "винтиками системы". В то же время историк подчеркивает: было и немало тех, кто не покорился. Среди них - борец за независимость Левко Лукьяненко, чья семья выжила в голод благодаря скрытым запасам.

Отрицание вместо покаяния: современная политика России

Костив отмечает, что Россия до сих пор не только отказывается признавать Голодомор, но и активно уничтожает память о нем. На оккупированных территориях россияне уничтожили мемориалы жертвам геноцида в Мариуполе, Луганске и на Херсонщине.

"Это демонстрирует, что они не видят своих преступлений. Их общество формируется вокруг насилия и разрушения", - говорит историк.

Почему понимание Голодомора важно сегодня

Главный урок трагедии - в том, что она стала возможной из-за отсутствия украинской государственности. Приказы об уничтожении крестьян поступали из Москвы, так же, как и сегодня приказы вести войну против Украины.

Костив проводит параллели между Голодомором и современными преступлениями РФ. В частности, убийство фермера Александра Гордиенко на Херсонщине, который хотел работать на собственной земле, историк называет прямым продолжением имперской политики, которая продолжается со времен Российской империи и СССР.