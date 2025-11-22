ua en ru
Портрет нации после трагедии. Как Голодомор изменил украинцев

Суббота 22 ноября 2025 10:27
Портрет нации после трагедии. Как Голодомор изменил украинцев Фото: Голодомор продолжает влиять на сознание украинцев до наших дней (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Голодомор 1932-1933 годов не только унес миллионы жизней, но и глубоко изменил психологию украинцев на поколения вперед.

О том, как эта трагедия повлияла на национальный характер и современное восприятие войны, в интервью РБК-Украина рассказал заведующий отделом исследования геноцида Национального музея Голодомора-геноцида, доктор философии по истории Михаил Костив.

Страх, молчание и покорность: что оставил после себя Голодомор

По словам Костива, после геноцида украинцы стали значительно более покорными перед властью. Люди видели, что неповиновение карается голодом и репрессиями, поэтому боялись даже детям рассказывать о пережитом. В сознании закрепилась мысль, что "ничего не зависит", а выжить можно только, слившись с массой.

Советская власть частично достигла своего - многие выполняли ее приказы, став "винтиками системы". В то же время историк подчеркивает: было и немало тех, кто не покорился. Среди них - борец за независимость Левко Лукьяненко, чья семья выжила в голод благодаря скрытым запасам.

Отрицание вместо покаяния: современная политика России

Костив отмечает, что Россия до сих пор не только отказывается признавать Голодомор, но и активно уничтожает память о нем. На оккупированных территориях россияне уничтожили мемориалы жертвам геноцида в Мариуполе, Луганске и на Херсонщине.

"Это демонстрирует, что они не видят своих преступлений. Их общество формируется вокруг насилия и разрушения", - говорит историк.

Почему понимание Голодомора важно сегодня

Главный урок трагедии - в том, что она стала возможной из-за отсутствия украинской государственности. Приказы об уничтожении крестьян поступали из Москвы, так же, как и сегодня приказы вести войну против Украины.

Костив проводит параллели между Голодомором и современными преступлениями РФ. В частности, убийство фермера Александра Гордиенко на Херсонщине, который хотел работать на собственной земле, историк называет прямым продолжением имперской политики, которая продолжается со времен Российской империи и СССР.

Напомним, 22 ноября 2025 года в Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов - день общенационального траура по миллионам украинцев, уничтоженных тоталитарным режимом СССР.

Ранее мы рассказывали об истории акции "свеча в окне", основанной в 2003 году американским историком Джеймсом Мейсом. Тогда же объясняли, как появилась эта традиция, почему она стала общенациональной и кем был Мейс - один из ведущих исследователей Голодомора, который определил его как геноцид украинского народа.

