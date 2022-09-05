З портів України вже вийшли понад 50 кораблів: куди везуть зерно та продовольство

Так, свою порцію продовольства вже отримали Нідерланди, Німеччина, Румунія, Ірландія, Франція, Італія, Іспанія, Греція, Туреччина, Ліван, Китай, Індія, Південна Корея, Ізраїль, Судан, Єгипет, Джибуті.

При цьому, як пише видання, це зовсім небагато. У 2021 році Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН розподілила у всьому світі 4,4 мільйона тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.

Посадовці ООН, яких опитало ВВС, визнають, що початок справді скромний, але пропонують поглянути на ситуацію ширше.

"Не треба змішувати те, що робимо ми, із загальним відкриттям портів та повінню ринку цією надзвичайною кількістю зерна", - каже Грег Берроу, старший представник Всесвітньої продовольчої програми ООН.