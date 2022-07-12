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Портнова випустили з України в червні, в ДПСУ не кажуть на яких підставах, - "Схеми"

Фото: Андрій Портнов (twitter com hochu_dodomu)
Автор: Марія Кучерявець

Колишній перший заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов зміг покинути територію України, попри заборону виїзду чоловіків призовного віку. Це сталося 3 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістів програми "Схеми" (проект Радіо Свобода).

Як інформує видання, посилаючись на три незалежні одне від одного джерела, Портнов виїхав з України в Угорщину через пропускний пункт у Закарпатській області - пункт пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)".

Журналісти "Схем" звернулися з інформаційним запитом у Держприкордонслужбу з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.

Однак, як зазначає видання, в ДПСУ у відповіді на запит повідомили, що не нададуть відповіді, оскільки "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України "Про захист персональних даних".

Також журналісти звернулися і до СБУ із питанням, чи досліджують у службі діяльність Портнова, зокрема його зв’язки з РФ, але редакція відповіді поки не отримала.

Нагадаємо, Андрія Портнова до 2014 року називали куратором судової гілки влади в Україні, після Майдану він залишив країну.

Портнов фігурував у кількох кримінальних справах, у 2018 році на нього було заведено справу за державну зраду за нібито причетність до російської окупації Криму, але він домігся закриття кримінальних справ в українських судах.

Згодом стало відомо, що Портнов повернувся до України перед інавгурацією президента Володимира Зеленського.

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Портнов