ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Портнов зводить особисті рахунки з Порошенком, - адвокат

Новини » Політика     19.11.2019 - 12:33
Портнов зводить особисті рахунки з Порошенком, - адвокат
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Адвокат прокоментував провадження проти Порошенка

Колишній заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов зводить особисті рахунки з п'ятим президентом Петром Порошенком, використовуючи ДБР. Про це сказав адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Всі ці провадження відкрито за заявою Портнова. Кажуть, що це серія з 13 справ проти Порошенка, але сам Труба від цього формально відхрестився, хоча він сам використовував це формулювання. Він сказав, що Порошенко проходить як свідок в окремих справах. Те, що всі ці справи називають "справами проти Порошенка", на мій погляд, дуже добре маркує сприйняття роботи ДБР у цьому випадку. І це дуже явно демонструє ставлення ДБР до цих справ.

Візьмемо Вотергейт як приклад. Ніксон, тоді ще діючий президент. І ось на нього знаходять якийсь серйозний компромат. Цей компромат один. У вас не може бути на президента, який би він не був поганий, багато Вотергейтів. І що ви робите? Якщо ви сумлінний розслідувач, журналіст або слідчий, то ви копаєте в глибину. А замість цього ДБР копає в ширину. Якщо у вас не один Вотергейт, а 13, - це означає, що насправді жодного Вотергейту у вас немає. Якщо при цьому зчиняєте шум і відверто працюєте на піар, на медіасприйняття, то ви зобов'язані просто розуміти, як це відбивається на позиціях країни загалом", - зазначив він.

Новіков наголосив, що позиція ДБР суперечить позиції України в міжнародних судах у Керченській справі, оскільки фактично приймає версію Росії.

"Основною версією, наскільки ми можемо судити з того, що ми бачимо, у ДБР є те, що написав Портнов. Тобто не те, що Росія перевищила будь-які розумні межі застосування військової сили. І не те, що Росія насамперед порушила двосторонню Угоду з Україною щодо Азовського моря, порушила конвенцію ООН з морського права, Женевську конвенцію про військовополонених і багато чого ще. ДБР цікавить не це, а як вони вважають, першопричина цих подій - дії України", - зазначив адвокат.

При цьому Новіков висловив думку про те, що Портнов має до Порошенка особисті рахунки:

"... у Портнова, це дуже особисте. Є різні спекуляції на тему того, хто фінансує його з Росії чи не фінансує. А я дивлюся на його публікації і розумію, що тут приватне просто забиває будь-яке уявне чи реальне фінансування. У нього щось дуже "особисте" стосовно Порошенка".

У ГПУ розповіли, в чому підозрюють голову "Укрексімбанку" Пропозиція від "Газпрома" та повернення кораблів: новини за 18 листопада
Новини України Порошенко ПетроПортнов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся