Из портов Украины благодаря временному коридору вышли более 30 судов, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным СМИ, вышеупомянутые 32 судна, заходивших в украинские порты в течение месяца, имели общую грузоемкость около 1,4 миллиона тонн.

Это примерно такое же количество, которое было перевезено коридором, созданным при поддержке ООН и Турции, в первый месяц его работы. Однако это лишь треть объемов, прошедших по этому маршруту, когда он работал более эффективно.

Следует заметить, что теперь корабли пытаются плавать поближе к побережью стран-членов НАТО Болгарии и Румынии, пытаясь таким образом снизить риски. При этом некоторые корабли выключают свои сигналы местопребывания, когда достигают черноморских портов.

Также известно, что около девяти судов, входивших в украинские черноморские порты, были судами типа "Панамакс" - одними из самых больших кораблей, перевозящих зерно по всему миру. По данным Bloomberg, это свидетельствует о том, что некоторые судовладельцы готовы рисковать, отправляя в Украину более крупные и более ценные суда, несмотря на потенциальную опасность.

Зерновое соглашение

В июле 2023 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения и начала обстреливать зерновые порты и инфраструктуру Одессы. 10 августа 2023 Украина открыла временные коридоры для гражданских торговых судов. Но сохраняется военная угроза со стороны РФ. Указанные маршруты были сделаны в первую очередь для судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Ночью 26 сентября в Одессе была ночная атака "Шахедами". В результате атаки дронов было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков.

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