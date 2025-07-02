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Порты Одессы и Черноморска пожаловались в правительство на тарифную дискриминацию УЗ

Украина, Среда 02 июля 2025 14:39
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Порты Одессы и Черноморска пожаловались в правительство на тарифную дискриминацию УЗ Фото: порты Одессы и Черноморска пожаловались в правительство на тарифы УЗ (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

АО "Укрзализныця" устанавливает неравные условия для различных портов, и это имеет признаки злоупотребления монопольным положением, ограничивает конкуренцию и противоречит принципам равного доступа к инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, которое написали операторы портов Одессы и Черноморска главе Министерства развития Алексею Кулебе, и призвали его не поддерживать эту инициативу монополиста.

Как указано в письме, после изменений в план формирования поездов и сокращения тарифных расстояний с 5 апреля 2025 года для маршрутов на порт "Южный", стоимость перевозок в порты "Одесса" и "Черноморск" выросла на 2-2,6 долларов за тонну, а после вероятной индексации тарифов может достичь и 4 доллара за тонну.

"Это создает искусственно неравные конкурентные условия для ведения экспортно-импортной деятельности в морских портах "Черноморск" и "Одесса", что делает их неконкурентными по сравнению с портом "Южный", - подчеркнули операторы.

В письме акцентируется, что все три порта - "Южный", Одесса и Черноморск - расположены рядом. Но "Укрзализныця" сознательно составляет более длинные маршруты в Одессу и Черноморск, и таким образом искусственно удорожает логистику.

"Экспортеры уже сообщают, что планируют минимизировать сотрудничество с этими портами в сезоне 2025/26. Мы считаем, что установление неравных условий со стороны "Укрзалізниці" имеет признаки злоупотребления монопольным положением, ограничивает конкуренцию и противоречит принципам равного доступа к инфраструктуре", - подчеркнули участники рынка.

Они призвали министра Кулебу и руководство "Укрзализныци" пересмотреть тарифную политику и выровнять условия для портов, по аналогии с мировой практикой. В качестве примера они привели США - там тарифы на железнодорожные перевозки в тихоокеанские порты унифицированы, несмотря на разницу в маршрутах в сотни километров.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно "Укрзализныцю" обвинили в тарифных манипуляциях в направлении портов: компания начала вводить новые коэффициенты к тарифу в зависимости от того, в какой порт направляется груз.

В результате крупнейший частный инвестор Украины, предприятие "АрселорМиталл Кривой Рог", пригрозило "Укрзализныце" судебным иском - ведь такие изменения искусственные и безосновательные, и являются злоупотреблением монопольным положением.

Ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) также заявила, что введение АО "Укрзализныця" повышающих коэффициентов к железнодорожным тарифам в зависимости от направления фактически является формой выборочной дискриминации, которая создает искусственное неравенство между потребителями услуг железной дороги и противоречит основополагающим нормам антимонопольного регулирования, поэтому Министерство развития должно отклонить эту инициативу.

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Укрзализныця Одесса
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