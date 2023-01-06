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На портале "Дія" появился один из самых популярных документов для предпринимателей

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Киев, Пятница 06 января 2023 10:43
На портале "Дія" появился один из самых популярных документов для предпринимателей Фото: на портале "Дія" появился один из самых популярных документов для предпринимателей (diia.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

На портале госуслуг "Дія" можно получить один из самых популярных документов для предпринимателей. Речь идет о выписке из ЕГР.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Продолжаем упрощать условия для ведения бизнеса в Украине. Один из самых популярных документов для предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра (ЕГР) уже на портале "Дія", - написал Федоров.

Он напомнил, что документ подтверждает, что гражданин имеет или имел бизнес, действующие предприниматели могут использовать его, чтобы подписать договор, получить услуги в банке и т.д.

"Раньше, чтобы получить выписку из ЕГР нужно было обращаться к регистратору, нотариусу или идти в ЦНАП. И, наконец, ждать сутки. Сейчас - делаете несколько кликов на портале "Дія" и документ уже у вас", - отметил Федоров.

Документ доступен на портале "Дія" по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что на портал "Дія" вернули возможность получить справку из Государственного реестра прав.

Также мы писали, что в "Дія" полноценно заработала программа доступного кредитования и получения льготных кредитов от государства "єОселя".

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Министерство цифровой трансформации Дія
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