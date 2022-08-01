В портах Одеської області ще 16 кораблів з зерном чекають відправки

За його словами, ці судна були заблоковані в українських портах від кінця лютого, після повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, Україна продовжує отримувати заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією.

"Найближчим часом плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, що сьогодні судно RAZONI з українським зерном першим вийшло в море з Одеського порту. На його бору знаходиться 26 тисяч тонн кукурудзи.

Детальніше про відновлення експорту українського зерна можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.