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В порт Одеси з дружнім візитом зайшов катер берегової охорони Туреччини

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Одеса, Вівторок 14 вересня 2021 17:51
В порт Одеси з дружнім візитом зайшов катер берегової охорони Туреччини Фото: турецький прикордонний катер прибув в Одесу (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В Одеський морський порт зайшов катер берегової охорони Туреччини. Катер прибув з неофіційним дружнім візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Катер "Балаклава" української Морської охорони зустрів турецьке судно на підході до територіального моря України та супроводив гостей до практичної гавані Одеського морпорту. Турецький катер перебуватиме в Одесі до 16 вересня.

"Морські прикордонники Туреччини поспілкуються з колегами на професійні тематики. Також програмою візиту передбачено й неофіційне спілкування та відвідування культурно-історичних місць. Такі зустрічі сприяють зміцненню міжнародних дружніх стосунків", - заявили в ДПСУ.

У серпні з таким дружнім візитом в Туреччині перебував флагман Морської охорони України "Григорій Куроп’ятников". Він перебував у порту Стамбула.

Фото: турецький прикордонний катер прибув з візитом в Одесу (dpsu.gov.ua)

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