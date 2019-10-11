Porsche і Boeing оголосили про плани створити літаючий електромобіль

Американський авіаційний гігант Boeing і німецький виробник спортивних автомобілів Porsche оголосили про плани створити літаючий електромобіль з вертикальним зльотом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Оголошення не містило яких-небудь подробиць про суму проекту, ресурси для його створення, дату презентації або ціновий діапазон електромобілів, які дві компанії планують виробляти.

Як пояснив член ради директорів Porsche Детлев фон Платний, мова йде про об'єднання зусиль двох компаній, щоб поборотися за сегмент ринку, який в майбутньому має великий потенціал.

Материнською компанією Porsche є Volkswagen - це найбільший автовиробник у світі. Раніше компанія оголосила про значний прорив у розвитку електромобілів, поставивши перед собою мету створити 22 мільйона електромобілів під своїми брендами протягом наступних 10 років.

Також РБК-Україна повідомляло, що Porsche планує відмовитися від випуску автомобілів на дизельних двигунах. Компанія планує сконцентруватися на випуску автомобілів на бензинових двигунах і на гібридах.

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA і компанія Uber уклали контракт на спільну роботу над центром управління літаючим таксі Uber Elevate. Випробування планують розпочати наступного року, а запуск літаючого таксі планується на 2027 рік.