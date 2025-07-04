Порошенко упрекнули, что не восстановил музей Шухевича

Бывший президент и нардеп Петр Порошенко так и не выполнил свое обещание восстановить музей Шухевича. Тот был разрушен "Шахедом" в январе 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта Валентина Гладких, который показал видео поросших сорняками руин усадьбы и упрекнул политика.

"На этой неделе Украина отмечает годовщину со дня рождения Романа Шухевича - главнокомандующего УПА. Усадьба в селе Белогорща на Львовщине, в которой погиб командир, со временем стала музеем. 1 января 2024 года ее разрушил российский "Шахед". Порошенко пообещал выделить 4 млн гривен на восстановление усадьбы и не сделал этого", - написал Гладких.

Эксперт припомнил Порошенко, как тот обещал восстановить музей на его же руинах.

"В январе 2024 года на развалинах исторического здания стоял с микрофоном перед телекамерами Петр Порошенко и говорил, что с женой, Мариной Порошенко решили отстроить уничтоженный сегодня музей Шухевича, чтобы сохранить его для потомков. Прошло полтора года. День рождения Шухевича. На руинах его усадьбы, которую за свой счет пообещал восстановить Порошенко, вместо новых стен, изобилуют метровые сорняки", - написал Гладких.

Эксперт упрекнул Порошенко и в том, что 100 тысяч долларов для восстановления музея тот не нашел, однако нашел 1 млн долларов для собственных сыновей.

"Неизвестно, что имел в виду Петр Алексеевич, когда обещал что-то оставить потомкам. Хотя именно в это время на отдыхе в Турции он подарил миллион долларов сыновьям, которые приехали провести на море время с отцом. Возможно это был подарок к годовщине Шухевича, кто знает. Руины музея-усадьбы Шухевича, которые зарастают сорняками - это диагноз всем политикам во главе с Порошенко, которые 35 лет не выполняют обещанного", - написал Гладких.