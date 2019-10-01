У Порошенка жорстко відреагували на підписання "формули Штайнмаєра"

П'ятий президент України Петро Порошенко разом з фракцією "Європейська солідарність" жорстко відреагували на підписання Україною "формули Штайнмаєра" для Донбасу. Про це йдеться у заяві політсили на Facebook.

"Погодившись на так звану формулу Штайнмаєра, Україна зріклася власної дорожньої карти виконання Мінська, логіка якої була свого часу підтримана Німеччиною, Францією і США. "Європейська солідарність" наполягає: спочатку мають бути вирішені безпекові питання, і лише потім – політичні", - йдеться у заяві.

У "ЄС" переконані, що міняти ці блоки місцями – це "пастка", яка може вільно чи не вільно вивести на шлях капітуляції.

"Спільне завдання всіх патріотичних сил не допустити такого сценарію. Ми готові як допомогти владі виплутатися із цієї пастки, так і жорстко протидіяти небезпечним сценаріям, якщо влада не чутиме суспільство та опозицію", - заявили у Порошенка.

Нагадаємо, так звану "формулу Штайнмайера", яку українська сторона підписала на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську, імплементують у новий закон про статус Донбасу.